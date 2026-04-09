Пермское предприятие получило 130 млн рублей на двигатели для электричек

Это уже 400-й совместный проект федерального Фонда развития промышленности с регионами.

Компания «Уралэнергосервис» получила льготное финансирование на производство тяговых двигателей для электропоездов, сообщили в краевом правительстве.

Федеральный Фонд развития промышленности предоставил предприятию 100 миллионов рублей, региональный — ещё 30 миллионов. Общий объём финансирования проекта с учётом собственных средств компании составит 193,7 миллиона рублей. Как отметил директор ФРП Роман Петруца, это уже 400-й совместный проект федерального фонда с регионами.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин назвал эту поддержку значимым инструментом для создания высокотехнологичной продукции.

«На пермских двигателях скоро поедут знакомые всем россиянам электропоезда. Это вклад в технологический суверенитет страны, замена иностранной продукции», — заявил глава региона.

Предприятие создаст новое производство двигателей мощностью 330 кВт для электропоездов «Финист» и «Ласточка», которые заменят импортные аналоги. Планируется выпускать до 48 единиц в год. Заказчиками выступят «Уральские локомотивы» и структуры РЖД.