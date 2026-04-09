Гомельская область объявила о начале производства мраморной говядины

Вот какая область Беларуси будет производить мраморную говядину.

Источник: Комсомольская правда

Гомельская область объявила о начале производства мраморной говядины. Подробности после доклада президенту Беларуси Александру Лукашенко рассказал председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко. Об этом сообщает БелТА.

Губернатор напомнил о задаче, поставленной главой республики, по развитию в юго-восточном регионе мясного направления. К указанному вопросы подошли серьезно:

— Был изучен процесс или технология выращивания мясного скота в Брянской области на предприятии «Мираторг».

Первым этапом было создание на базе областного племпредприятия в Гомельском районе племенного ядра. Речь идет про фермы по выращиванию нетелей и быков-производителей мясной абердин-ангусской породы — одна из самых известных для производства мраморной говядины.

По словам Ивана Крупко, в дальнейшем на базе предприятий и мясокомбинатов создадут откормочные площадки. Сначала животных будут откармливать до 250 килограммов. А затем уже на открытых площадках — до 600−700 килограммов.

— Думаю, за 2026−2027 годы эта работа будет проведена. Племенное ядро сформировано, будут выращиваться две породы: абердин-ангусская и лимузинская, — заметил губернатор области.

Он сообщил о системной работе с участием комплекса предприятий в юго-восточном регионе. Так, племенное ядро под контролем облплемпредприятия было создано, а на базе площадок ферм и мясокомбинатов будет выращиваться мясная порода быков:

— Затем переработать на мясокомбинате, максимально снизив затраты, и напрямую подать покупателям мраморную говядину в магазин.

Крупко обратил внимание и на соблюдение полного цикла племенного производства, выращивание молодняка, выращивание на откорме, переработку и поставку стейков и других мясных продуктов в торговые сети.

Кстати, Беларусь больше всего продает России мяса и молока, а импортирует из РФ нефть.

Тем временем МАРТ отреагировал на пропажу из магазинов белорусского йогурта популярной марки.

Ранее ученые предупредили белорусов об опасной рыбе, которая появится в водоемах: «Уже у границ».

