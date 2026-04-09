Метрополитен Минска объяснил изменение графика движения поездов 18 апреля — в день республиканского субботника.
Движение поездов будет организовано по графику рабочей субботы. На Автозаводской и Московской линиях интервал движения поездов с 07.30 до 10.00 составит 3 минуты, а с 10.00 до 19.00 — 5 — 6минут. На Зеленолужской линии поезда будут ходить с 07.30 до 10.00 с интервалом в 5 минут, а до 19.00 — 7 минут.
В метрополитене напомнили про возможность оплаты проезда в метро не только с помощью жетонов и проездных билетов, но и при помощи банковских бесконтактных карт, с помощью мобильного сервиса «Оплати».
Тем временем Минтруда сказало, кого в Беларуси не допустят на республиканский субботник.
Ранее Минтруда сказало, кто из белорусов может получить дополнительную пенсию.