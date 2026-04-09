Регистрация на Тотальный диктант-2026 открылась в Новосибирске

В Новосибирске 8 апреля открыли запись на участие в ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». Проверить свою грамотность горожане смогут 18 апреля в 15:00 на специальных площадках или в интернете.
Событие пройдет в областном центре в 23-й раз. Текст для участников подготовил писатель Алексей Варламов. Он руководит Литературным институтом имени Горького и занимается исследованиями русской литературы прошлого века.
В Новосибирском государственном педагогическом университете отрывки из произведения будут зачитывать ведущие утренней программы на местном радио. В Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств текст продиктует директор Новосибирского театра оперы и балета Айрат Тухватуллин. Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта.