Мининский университет вошел в ТОП-100 лучших российских вузов

На этот раз рейтинг составлялся на основе данных Роструда по зарплате выпускников.

Источник: Комсомольская правда

Мининский университет в Нижнем Новгороде вошел в ТОП-100 российских вузов согласно национальному агрегированному рейтингу best-edu.ru. При его составлении изучались данные 732 вузов России. При этом за основу была взята методика Роструда по оценке зарплат выпускников. На этот раз Мининский университет вошел в первую лигу рейтинга.

— Попадание в Топ-100 в начале приемной кампании — объективный маркер для абитуриента. К нам идут, потому что знают: диплом дает фундаментальные знания и гарантированное трудоустройство, — подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.

Уже 15 апреля на сайте Мининского университета будет опубликован полный список целевых заказчиков на выпускников педагогического вуза. На основе этих данных абитуриенты смогут выбрать и будущего работодателя, и регион трудоустройства. Уже известно, что география заказчиков очень обширная. Причем речь идет не только о школах и колледжах.

— Мы ушли от модели «транслятора знаний» к модели «наставника-исследователя». Студенты с первого курса погружаются в реальную школьную среду, а на площадках промышленных партнеров вуза — таких как ГК «ГАЗ» или ОЭЗ «Кулибин» — учатся решать прикладные задачи, — объяснил Виктор Сдобняков. — Таких учителей стремятся удержать в районах индустриальные лидеры, в том числе дополнительными мерами поддержки, жильем.

При этом вуз демонстрирует стабильно высокие показатели по предметным направлениям. По итогам прошлого года Мининский университет вошел в Премьер-лигу по направлению «Образование и педагогические науки», заняв место в ТОП-10 лучших педвузов страны. Также университет находится в первой лиге по психологии, философии, теологии и изобразительному искусству.

Реклама. ФГБОУ ВО «НГПУ им. К. Минина» ИНН 5260001277 mininuniver.ru/