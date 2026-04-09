Мининский университет вошел в ТОП-100 лучших российских вузов

Мининский университет в Нижнем Новгороде вошел в ТОП-100 российских вузов согласно национальному агрегированному рейтингу best-edu.ru. При его составлении изучались данные 732 вузов России. При этом за основу была взята методика Роструда по оценке зарплат выпускников. На этот раз Мининский университет вошел в первую лигу рейтинга.
— Попадание в Топ-100 в начале приемной кампании — объективный маркер для абитуриента. К нам идут, потому что знают: диплом дает фундаментальные знания и гарантированное трудоустройство, — подчеркнул ректор Мининского университета Виктор Сдобняков.
Уже 15 апреля на сайте Мининского университета будет опубликован полный список целевых заказчиков на выпускников педагогического вуза. На основе этих данных абитуриенты смогут выбрать и будущего работодателя, и регион трудоустройства. Уже известно, что география заказчиков очень обширная. Причем речь идет не только о школах и колледжах.
— Мы ушли от модели «транслятора знаний» к модели «наставника-исследователя». Студенты с первого курса погружаются в реальную школьную среду, а на площадках промышленных партнеров вуза — таких как ГК «ГАЗ» или ОЭЗ «Кулибин» — учатся решать прикладные задачи, — объяснил Виктор Сдобняков. — Таких учителей стремятся удержать в районах индустриальные лидеры, в том числе дополнительными мерами поддержки, жильем.
При этом вуз демонстрирует стабильно высокие показатели по предметным направлениям. По итогам прошлого года Мининский университет вошел в Премьер-лигу по направлению «Образование и педагогические науки», заняв место в ТОП-10 лучших педвузов страны. Также университет находится в первой лиге по психологии, философии, теологии и изобразительному искусству.
