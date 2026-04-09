Россиянам рассказали, как получить недоначисленную пенсию

Об этом агентству «Прайм» рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова, сообщает ИА DEITA.RU.
Причины ошибок в расчете пенсии
Причин, по которым пенсия могла быть неправильно рассчитана или недополучена, существует несколько. Основной фактор — это наличие неучтённого нестрахового стажа или его отдельных периодов до 2015 года при определении размера страховой пенсии.
Неучтённый стаж включает периоды, когда работодатели не производили страховые взносы, однако по закону такие периоды дают право на получение страховых коэффициентов. Чаще всего такие периоды возникают за время работы в советский период и в 1991—2002 годах. Гражданам необходимо предоставить соответствующие документы для подтверждения неучтённого стажа.
Нестраховые периоды включают:
уход за ребёнком до достижения им полутора лет (при условии, что таких детей не более четырёх, а суммарно — не более шести лет);
прохождение военной службы по призыву;
уход за инвалидом первой группы, ребёнком-инвалидом или лицом, достигшим 80-летнего возраста;
проживание за границей супругов работников, отправленных в дипломатические или консульские службы РФ (максимум — пятилетний общий срок пребывания за границей);
временное отстранение от должности или работы лиц, необоснованно привлечённых к уголовной ответственности, но впоследствии реабилитированных.
Отдельным аспектом является служба в вооружённых силах, органах внутренних дел или других государственных структурах, начавшаяся не позднее 1 января 2002 года, при отсутствии права на пенсию за выслугу лет или инвалидность, а также на пожизненное содержание, финансируемое за счёт бюджета.
Другие возможные источники ошибок
Наличие новых документов, ранее не представленных в Пенсионный фонд РФ, подтверждающих стаж или доходы, выходящие за границы учетного периода до 1 января 2002 года. Появление таких свидетельств может привести к перерасчету пенсии, увеличивая её размер.
Появление у пенсионера иждивенцев: в случае усыновления внука или иных лиц, которые не имеют дохода и не могут работать по причинам возрастных, образовательных или инвалидности, пенсионер вправе получить прибавку к фиксированной части пенсии. Размер такой надбавки составляет треть от фиксированной части за каждого иждивенца, но не более трёх человек.
Смена региона проживания, в частности, переезд в районы Крайнего Севера или приравненные к ним территории. В подобных случаях возможно применение районного коэффициента, что вызывает перерасчет выплат.
Увеличение фиксированной части пенсии
Для тех, кто проработал на севере не менее 15−20 лет и за работодателем уплачивалось страховых взносов не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, фиксированная часть пенсии может быть увеличена на:
50% в районах Крайнего Севера;
30% в приравненных к ним регионах (Ямало-Ненецкий автономный округ, Магаданская область, Чукотка и др.).