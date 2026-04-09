«От реновации — к социальным гарантиям»: в Норильске обсудили меры поддержки федеральных служащих в Арктике

В Норильске стартовал муниципальный отчетно-программный форум «Есть результат!», который продлится с 8 по 10 апреля. Стартовой площадкой для работы делегации стала 42-я пожарно-спасательная часть в районе Оганер.
Посещение успешно сданного объекта Комплексного плана социально-экономического развития Норильска до 2035 года позволило не только оценить качество реновации специализированной инфраструктуры, но и обсудить с личным составом системные инициативы по поддержке тех, кто несет службу в Арктике.
Делегация, в состав которой вошли председатель Координационного совета отделений РСПП по Сибирскому федеральному округу Андрей Грачёв, заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов и Председатель норильского Горсовета Александр Пестряков, начала визит с осмотра части. Начальник 7-го пожарно-спасательного отряда краевого управления МЧС Артём Старовойтов отметил, что при проектировании объекта упор делался исключительно на отечественные технологии, а автопарк пополнился новыми, адаптированными для Арктики машинами.
В ходе открытого диалога с личным составом обсуждался высокий уровень недокомплекта кадров. Как отметил Андрей Грачёв, сегодня необходимо выводить вопросы социальных гарантий «силовиков» на качественно новый государственный уровень. Опираясь на многолетний управленческий опыт и практику взаимодействия с органами власти, он подчеркнул, что безопасность страны напрямую зависит от людей, работающих в экстремальных климатических условиях.
«Точечными мерами здесь не обойтись, эту задачу нужно решать системно и на законодательном уровне. Мы должны объединить усилия с профильными министерствами, чтобы аргументированно отстаивать перед федеральным центром возврат справедливых северных коэффициентов для сотрудников силового блока. Условия несения службы в Арктике совершенно иные, и государственная поддержка должна этому полностью соответствовать», — заявил Андрей Грачёв.
Одним из главных препятствий для привлечения молодых специалистов остаётся устаревшая норма начисления северных надбавок, считает Председатель Норильского городского Совета депутатов Александр Пестряков. По его словам, на муниципальном уровне и на градообразующем предприятии этот вопрос давно снят, однако федеральные служащие по-прежнему вынуждены зарабатывать «полярки».
Параллельно с выравниванием доходов необходимо внедрять новые, современные инструменты для удержания квалифицированных кадров. Заместитель председателя Законодательного Собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов предложил выйти на федеральный уровень с инициативой разработки программы «закрепляющей ипотеки».
«Суть идеи в том, чтобы человек, заключивший долгосрочный контракт на службу в Арктике — скажем, на десять лет, — получал право на льготную, практически беспроцентную ипотеку для приобретения жилья на материке по завершении службы. Если мы сможем запустить этот механизм, мы задержим на Севере опытных, преданных своему делу профессионалов», — выразил уверенность вице-спикер краевого парламента.
Эту инициативу активно поддержал Андрей Грачёв. Он напомнил, что схожий подход с софинансированием жилья уже доказал свою высочайшую эффективность в корпоративном секторе Норильска, и теперь настало время применить этот опыт в интересах государства.
«Нам необходим переход от точечных решений к комплексной федеральной программе, которая охватила бы не какое-то одно ведомство, а весь силовой блок, включая полицию и структуры МЧС. У нас есть для этого сильные аргументы и четкое понимание того, как “сшивать” интересы муниципалитета, края и федерации», — резюмировал Андрей Грачёв.
Помимо стратегических вопросов, участники встречи затронули и бытовые аспекты работы ведомства, такие как вывоз снега и текущее обслуживание территорий. Александр Пестряков отметил, что муниципалитет проанализирует существующие правовые механизмы, чтобы найти способы взаимодействия и помощи ведомственным объектам в рамках городского хозяйства.
Все прозвучавшие предложения лягут в основу дальнейшей работы парламентариев и экспертов, направленной на защиту интересов норильчан в федеральном центре.