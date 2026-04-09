В Каменском районе Ростовской области высадили 2 тысячи сеянцев сосны

Около 2 тыс. сеянцев сосны высадили в Каменском районе Ростовской области в ходе акции «Сад памяти». Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в министерстве региональной политики и массовых коммуникаций региона.
Акция прошла с участием специалистов минприроды и представителей и подопечных благотворительного фонда «Я есть!». Для участников была развернута полевая кухня, организованы показательные выступления пожарных, а также развлекательная программа для детей. Всего в 2026 году в ходе акции планируют высадить зеленые насаждения на 16 участках земель лесного фонда Ростовской области общей площадью более 40 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.