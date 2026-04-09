В Каменском районе Ростовской области высадили 2 тысячи сеянцев сосны

Акция прошла с участием специалистов минприроды и представителей и подопечных благотворительного фонда «Я есть!». Для участников была развернута полевая кухня, организованы показательные выступления пожарных, а также развлекательная программа для детей. Всего в 2026 году в ходе акции планируют высадить зеленые насаждения на 16 участках земель лесного фонда Ростовской области общей площадью более 40 га.