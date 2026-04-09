Нефтетранспортники завершили плановые работы в четырех регионах

ООО «Транснефть — Восток» завершило плановые работы в Иркутской и Амурской областях, Красноярском крае и Республике Саха (Якутия) на производственных объектах магистральных нефтепроводов (МН) Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО-1), Красноярск — Иркутск, Куюмба — Тайшет.
Работы выполнены в период 72-часовой плановой остановки. Цель — поддержание эксплуатационной надежности нефтепроводной инфраструктуры.
В общей сложности на нефтеперекачивающих станциях «Тайшетская», № 8 «Киренск», № 10 «Талакан», № 17 «Алдан», № 21 «Сковородино», Ангарском участке налива нефти и линейной части ВСТО-1 проведен плановый средний ремонт 24 задвижек.
По программе технического перевооружения, развития и капитального ремонта на трех участках ВСТО-1 выполнены работы по приведению к нормативному состоянию планово-высотного положения трубопроводов, в том числе на участках, осложненных размещением в условиях многолетнемерзлых грунтов.
Также нефтетранспортники оказали техническую помощь Красноярскому районному нефтепроводному управлению АО «Транснефть — Западная Сибирь» по вырезке дефектной секции на МН Анжеро-Судженск — Красноярск.
В общей сложности во время плановой остановки на 19 участках МН были проведены ремонтные работы, связанные с разгерметизацией нефтепровода, было использовано 11 трубоукладчиков, 22 автокрана, 27 передвижных насосных установок.
Плановые работы проведены по графику; ряд работ — с опережением графика. В настоящее время транспортировка по магистральным нефтепроводам возобновлена и осуществляется в штатном режиме.
Пресс-релиз предоставлен службой общественных коммуникаций ООО «Транснефть — Восток».