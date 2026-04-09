Куда поехать на майские с детьми в 2026 году: топ-10 мест для семейного отдыха

Длинные майские выходные в 2026 году — идеальное время для семейного путешествия. Но важно найти места, где ребенку будет интересно и комфортно, а родителям — не слишком хлопотно и дорого.
В статье ответим на самые популярные вопросы семей с детьми: «Куда поехать с ребенком на майские, чтобы было тепло и не слишком дорого?», «Какие города в России лучше всего подходят для прогулок с коляской?», «Где в мае уже можно купаться с детьми?», а также «Что делать, если на майские не осталось билетов в Сочи?».
Выбрали 10 лучших направлений в России и за рубежом, чтобы вы точно знали, где отдохнуть с ребенком на майские праздники.
Коротко о главном.
Лучшие направления в России: Сочи, Калининград, Казань, Суздаль, Липецк и Крым. Для пляжного отдыха с подогреваемыми бассейнами — Турция (Анталья) и Сочи. В мае в Европе прохладно, а в Египте уже очень жарко и людно, поэтому лучший вариант пляжного отдыха за рубежом — Турция. Бронировать отели нужно заранее, иначе цены вырастут на 30−50%.Бюджетный вариант — Липецк и Коломна (от 30 тыс. руб. на семью).
Топ-10 мест, куда поехать на майские с детьми в 2026 году.
1. Санкт-Петербург: культурная столица для детей всех возрастов.
Зоологический музей Санкт-Петербурга. Фото: Константин Чалабов/ РИА Новости.
В начале мая в Петербурге обещают прохладную и нестабильную погоду. Обязательно берите с собой в поездку непромокаемые куртки и сменную обувь.
Можно начать с «Гранд Макет Россия» — самого большого макета страны в мире, где за стеклом реки и города. Следующая остановка — Музей железных дорог на территории бывшего Варшавского вокзала. Паровозы, в которые можно залезать, и интерактивные экраны превращают экскурсию в квест.
Для любителей анатомии и смелых душой — Кунсткамера, но детям до 10 лет там может быть жутковато. Можно заменить ее посещение походом в Зоологический музей: скелеты мамонта и кита впечатляют без мурашек.
Помимо обязательной программы (Эрмитаж и осмотр памятников архитектуры), вам и вашим детям (если они достигли уже подросткового возраста) особенно понравится экскурсия по крышам. Легальные маршруты есть у нескольких туроператоров.
Ее альтернативой может стать ночная прогулка на катере под разводными мостами.
Постарайтесь выделить день на Петергоф, где фонтаны будут работать уже с 25 апреля. Великолепие Большого каскада и «шутихи» произведут впечатление и на детей, и на взрослых. А дорога туда на «Метеоре» (40 минут от центра) сама по себе приключение.
2. Сочи и Адлер: теплое море и горы для активных семей.
Аттракцион в парке «Сочи парк». Фото: Артур Лебедев/ РИА Новости.
В начале мая вода у Черноморского побережья Кавказа прогревается до +17°С. Для детей еще прохладно, но загорать и гулять по набережной — одно удовольствие. Погода солнечная (+20-+24°С), идеальная для прогулок.
Главный козырь Сочи — сочетание пляжа и круглогодичного горнолыжного курорта «Роза Хутор». Поднимитесь на канатной дороге на высоту 1600 метров: там еще лежит снег, можно поиграть в снежки, а с высоты «Роза Пик» (2320 м) открываются захватывающие виды на Кавказский хребет.
Для детей работают веревочные парки, батуты и летние трассы тюбинга.
В Адлере посетите парк «Южные культуры» с японским садом и эвкалиптовой рощей. А главный магнит для маленьких путешественников — «Сочи Парк» (российский аналог Disneyland). Аттракционы разделены по возрасту, и в мае очереди к ним невелики.
Океанариум Sochi Discovery World в Адлере поражает туннелем с акулами. А на дельфинов можно посмотреть в Большом сочинском дельфинарии — представления идут дважды в день.
3. Казань: мультфильмы, чак-чак и аттракционы.
Парк «Елмай» на набережной реки Казанки. Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС.
Начните с посещения Казанского Кремля: белокаменные стены, падающая башня Сююмбике и самая большая действующая мечеть в Европе «Кул-Шариф». Для детей там организуют квесты с поиском артефактов.
Главный хит — детский парк «Елмай» на Кремлевской набережной. Это гигантская площадка с качелями, лабиринтами, водными элементами и амфитеатром. Рядом — Центр семьи «Казан» со смотровой площадкой с обзором на 360° и колесо обозрения «Вокруг света» высотой 65 метров.
В дождливый день отправляйтесь в «Музей чак-чака» — на мастер-класс по приготовлению национального лакомства с чаепитием. Дети обычно в восторге от возможности самим раскатывать тесто.
Казань компактна, транспорт ходит отлично, а еда (эчпочмаки, губадия) понравится даже привередливым гурманам. В начале мая ожидается +15-+20°С, но возможны заморозки по ночам — берите куртки.
4. Калининград и Светлогорск: европейский шарм на берегу Балтики.
Сурикат в зоопарке Калининграда. Фото: Виталий Невар/РИА Новости.
Купаться в Балтийском море в начале мая комфортно будет далеко не всем (вода +8°С), зато променады — лучшие в стране. В мае здесь почти нет туристов, можно спокойно гулять по набережным и европейским улочкам.
В Калининграде обязательно посетите Музей Мирового океана — здесь настоящие подводные лодки, научно-исследовательское судно «Витязь» и даже марсианский кратер в интерактивном зале. Детям разрешают крутить штурвалы и нажимать на кнопки.
Второй хит — Кафедральный собор на острове Канта, но детям больше понравятся «Фридландские ворота» с коллекцией средневековых рыцарских доспехов (с 10 лет).
Главное развлечение для малышей — Калининградский зоопарк, один из старейших в Европе. Там живут слоны, жирафы, белые медведи и редкий карликовый бегемот. А подростки оценят бункер-музей «Форт № 5» — мрачные подземелья, где шли бои во время штурма Кенигсберга в 1945 году.
Сладкоежкам стоит посетить местный музей марципана, где марципан также делают. Мастер-класс по лепке сладостей входит в билет.
Выезд на Куршскую косу обязателен. «Танцующий лес» (деревья закручены в спирали из-за геомагнитных аномалий) и дюна Эфа высотой 55 метров производят впечатление на детей любого возраста. Можно перед поездкой приобрести недорогие санки для катания по песку — дети будут в восторге.
Завершите поездку в Светлогорске: солнечные часы, старинная водонапорная башня и спуск к морю по канатной дороге.
5. Крым (Ялта, Евпатория, Бахчисарай): весеннее солнце и дворцы.
В Бахчисарайском парке «Крым в миниатюре на ладони» представлена миниатюра Симферопольского железнодорожного вокзала. Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости.
В мае Крым цветет: глицинии, розы, маки. Море еще холодное (+13-+16°С), да и солнце греет еще не по-летнему (+22°С). Будьте также готовы к перебоям с электричеством в горах и небезупречным дорогам.
В Ялте — зоопарк «Сказка» и Поляна сказок (скульптуры героев из мультфильмов в натуральный рост).
Евпатория — официальная детская здравница России. На местных пляжах мелкий песок и пологое дно, а в мае вода прогревается быстрее, чем на южном берегу. Есть аквапарк «У Лукоморья» (открыт с 1 мая, вода подогревается) и дельфинарий.
Из культурной программы рекомендуется к посещению Ханский дворец в Бахчисарае («Фонтан слез» и тайные ходы) и находящийся в этом же городе парк «Крым в миниатюре на ладони» (57 копий дворцов и крепостей). На юго-востоке от Бахчисарая — пещерный город Чуфут-Кале.
6. Суздаль и Владимир: путешествие в русскую сказку.
Суздаль, Рождественский собор, внутреннее убранство. Златые врата. Фото: Сергей Куксин/РГ.
В Суздале в начале мая — почти полное отсутствие очередей. Поселитесь в гостевом доме на Рождественской улице — дети будут в восторге от русской печки и чая из самовара. Еда простая, но аутентичная: шаньги, сбитень, квас.
Главные объекты: Суздальский кремль (Золотые врата собора, старинные иконы) и Музей деревянного зодчества — избы, мельницы и церкви, привезенные со всей области. Там готовится к открытию к майским праздникам новая экспозиция «Замки и ключи».
Самый детский музей — «Щурово городище», созданный на основе декораций к фильму Павла Лунгина «Царь». Можно пострелять из лука, попробовать помахать мечом, погладить козу. Недалеко — Музей восковых фигур.
Соседний Владимир (30 км от Суздаля) знаменит памятниками архитектуры, среди которых Золотые ворота, Успенский и Дмитриевский соборы. На каменных стенах последнего есть и животные, и даже герои древнегреческих мифов. Дети с увлечением ищут и угадывают разных зверей и райских птиц.
Среди других детских достопримечательностей — Планетарий, один из лучших в России, где показывают полнокупольный фильм про черные дыры. А также Музей ложки, где их более 37 тыс. из 165 стран мира.
7. Коломна: «сладкий» выезд на 1−2 дня из Москвы.
Музей Пастилы в Коломне. Фото: Аркадий Колыбалов/РГ.
Если ехать из Москвы — всего 2 часа на электричке с Казанского вокзала, и вы в городе, где пахнет пастилой и калачом. В мае в Коломне зелено, а туристов меньше, чем в Суздале.
Главный магнит для сладкоежек — музей «Коломенская пастила». Это не просто экспозиция, а представление в купеческой гостиной. Детям наливают чай из самовара, дают пробовать пастилу и рассказывают истории. Попасть сюда можно только по предварительной записи.
Второй гастрономический хит — музей «Калачная». Здесь показывают, как выпекали калачи с зажаристой «губой». Дети сами лепят калачи и получают их в награду. Оба музея интерактивны, заскучать не дадут.
Но Коломна — это не только еда: кремль XVI века с Маринкиной башней (там держали в заточении жену Лжедмитрия) и Соборная площадь. Детям 7−12 лет очень нравится экскурсия-квест «Тайны коломенского кремля» с поиском клада.
8. Липецк и Кудыкина гора: огнедышащий дракон и бюджетный отдых.
Кудыкина гора (сафари-парк) в Липецкой области. Фото: Celest/wikipedia.org.
В 40 км от Липецка находится парк «Кудыкина гора» — место, где «живут» Змей Горыныч («настоящий» огнедышащий робот-дракон высотой 15 метров и с размахом крыльев около 600 м²) и другие арт-объекты из дерева и металла. А также лошади, овцы, верблюды, ламы и другие милые животные.
Вход в парк бесплатный, экскурсии и катание на лошадях — за деньги. Здесь можно снять номер, но обойдется он дороже, чем в городе.
В пятницу, в выходные и в праздники в 18:00 дракон извергает пламя — зрелище, от которого дети в восторге. В остальное время можно кататься на лошадях, «общаться» с домашними животными (в том числе «оранжевыми овечками»).
Одной из главных детских достопримечательностей Липецка является городской зоопарк, где содержатся редкие виды хищников — сервалы и ягуары. Также не пропустите Комсомольский пруд с фонтанами и парк Победы с гигантскими качелями и другими аттракционами.
9. Псков и Изборск: крепости и легенды для школьников.
Экспозиция «Летопись древнего города Изборска» в доме купца Анисимова, Государственного историко-архитектурного и природно-ландшафтного музея-заповедника «Изборск» в Изборске Псковской области. Фото: Сергей Куксин/РГ.
Если ваш ребенок — фанат истории, замков и рыцарей, везите его в Псковскую область. Псковский кром (кремль) — одна из крупнейших европейских крепостей. Крепость со стенами шестиметровой высоты производит сильное впечатление на мальчишек 8−14 лет.
Внутри — вечевая площадь, Троицкий собор, Приказные палаты и пороховые погреба. Сотрудники музея-заповедника предлагают посетителям экскурсии-квесты, посвященные историческим загадкам Псковского кремля.
В 30 км от Пскова — Изборская крепость (XIV век). Она стоит на берегу Городищенского озера, башни целы, можно залезть на стену. Рядом — Словенские ключи: 12 родников с чистейшей водой, которая считается святой.
А еще в Изборске есть музей «Дом купца Анисимова». Но фактически его экспозиция рассказывает обо всей истории Изборска со времен легендарного князя Рюрика примерно до XVIII века.
В мае здесь еще прохладно (+15-+18°С), но солнце светит почти всегда. Дороги хорошие, туристов мало. Еда в кафе бюджетная и сытная (псковские рыжики, снетки). За 4 дня можно объехать все крепости: Печоры (Свято-Успенский монастырь), Остров (крепость на острове посреди реки), Порхов.
10. Зарубежье с детьми на майские: Турция.
Аквапарки, мини-клубы и анимация в отелях «все включено» — идеальный вариант для детского отдыха. Фото: iStock.
Бюджетно и без виз. В мае Турция еще не очень жаркая (+24-+26°С), море +20-+22°С, отели еще не подняли цены до летнего уровня.
Лучший выбор для детей — отели системы «ультра все включено» с аквапарками, мини-клубами и анимацией.
Что делать вне отеля: экскурсии на рафтинг по реке Кепрючай (с 7 лет), парк «Сады Кепез» в Анталье с канатной дорогой и контактным зоопарком, «Динопарк» в Анталье (движущиеся динозавры в натуральную величину). Для подростков — погружение с аквалангом в бухте Кириш (с инструктором).
Главный плюс Турции в мае — отсутствие духоты. Дети гуляют целый день, не прячутся в номере. Минус: перелет (4 часа) и трансфер могут утомить малышей до 4 лет. Кроме того, некоторые аквапарки закрыты до 15 мая.
Цена на двоих взрослых с ребенком на неделю в мае 2026 года от 80 тысяч рублей (перелет + отель 4*). Экскурсии также еще не очень дороги.
Какой отдых выбрать?
Сценарий.
Куда поехать.
Почему именно сюда.
Едем впервые с ребенком (3−6 лет).
Коломна, Суздаль.
Нет перелета, короткая дорога, много мастер-классов.
Хотим купаться в бассейне.
Сочи (отели, где есть бассейны с подогревом), Анталья.
Теплая погода и подогреваемые детские бассейны.
Школьник (10−14 лет) любит историю.
Псков, Калининград, Казань.
Крепости, форты, археология.
Бюджет строго ограничен (до 30 тыс. руб.).
Липецк, Рязань, Тула.
Интересные музеи и достопримечательности, бюджетные кафе.
Случился форс-мажор и ничего не забронировано.
Подмосковье (Парк «Кочевник»), Калужская область («Этномир»).
Можно уехать на машине без билетов, много отелей «в последний момент».
Сколько стоит семейный отдых на майские в 2026 году.
Дорога: покупайте билеты на поезд заранее; используйте кэшбэк и бонусы РЖД. В плацкарте выбирайте верхние полки — дешевле на 20%. Летайте лоукостерами. Если едете на автомобиле, бронируйте гостиницы с бесплатной парковкой (в Суздале и во Пскове это важно).Жилье: вместо отеля ищите апартаменты с кухней (экономия до 30%); бронируйте на Avito, Ostrovok или «Суточно.ру» с фильтром «Семейный номер». В Суздале и Коломне это дешевле отелей на 30%. Бронируйте номера с 3 по 7 мая, а не с 1 по 5 — цены ниже на 20% после пиков. Питание: берите с собой перекусы в дорогу (печенье, йогурты, фрукты) — в поездах и аэропортах цены в 2 раза выше. Обедайте в столовых при музеях — там дешево и атмосферно. Избегайте кафе на главных туристических улицах — через 2 квартала цены упадут на 30−40%.Экскурсии: покупайте билеты онлайн на сайтах музеев (дешевле кассы на 10−20%). Покупайте комплексные билеты (CityPass в Санкт-Петербурге — 3 000 ₽ взрослый, 1 500 ₽ детский на 20 музеев). Берите аудиогиды вместо экскурсовода (200 ₽ против 2 000 ₽).
Скрытые платежи и ошибки при бронировании.
Скрытые платежи:
курортный сбор (в Санкт-Петербурге — 100 ₽/сутки с взрослого, в Крыму и Сочи — 30 ₽/сутки, в Турции — туристический налог 2% от стоимости номера);депозит на инциденты (в отелях 4−5* берут 5 000−10 000 ₽ залога, возвращают через 14 дней);платный Wi-Fi (в некоторых гостевых домах Суздаля — 200 ₽/час), парковка (в центре Калининграда — 300 ₽/час, у отеля может быть платная).
Ошибки:
Покупка авиа- и железнодорожных билетов на предпраздничные, праздничные и постпраздничные даты в последний момент (переплата минимум вдвое и плохой выбор).Отсутствие проверки режима работы музеев в праздники (1−2 и 8−9 мая в них в России можно не попасть).Бронирование места проживания слишком далеко от важных для вас объектов (потеря времени и денег, усталость вместо отдыха).Отсутствие проверки наличия детской кроватки в отеле (придется доплачивать).Отсутствие страховки на детей в России (в Турции страховка обязательна); в итоге даже не очень опасная травма влетает в копеечку.
Полный чек-лист подготовки к поездке с ребенком.
Как подготовиться к поездке с ребенком: полный чек-лист. Фото: iStock.
Распечатайте этот список и отмечайте галочками за 1−2 недели до майских.
Документы:
свидетельства о рождении или паспорта детей (оригиналы и копии);паспорта родителей (для визы в Турцию загранпаспорта должны действовать не менее 4 месяцев после возвращения);полисы ОМС;медстраховки (добровольные в РФ, обязательные для Турции);справки для бассейна;медицинские рецепты (при наличии заболеваний);обязательные медстраховки на детей и взрослых;нотариально заверенное согласие (если ребенок едет за рубеж с одним родителем).
Деньги:
наличные (от 10 тыс. руб. на карманные расходы и чаевые в зависимости от продолжительности путешествия и на случай сбоев интернета);карта «Мир» (для России и некоторых зарубежных стран);карта UnionPay или Visa от российских банков (для Турции).
Аптечка:
жаропонижающее;пластыри;пантенол (от солнечных ожогов);капли в нос;от укачивания;антигистаминное;сорбенты;зеленка/йод;солнцезащитный крем SPF 50+ (для Крыма и Турции);репелленты от клещей (Суздаль, Псков, Калининград).
Гигиенические принадлежности:
влажные салфетки (1−2 упаковки);антисептик;подгузники и одноразовые пеленки (если нужны).
Гардероб для каждого по принципу «капуста»:
верхний слой — непромокаемая куртка с капюшоном или тонкая ветровка;средний слой — флисовая кофта/свитер или толстовка на молнии;нижний слой — футболки с длинным и коротким рукавом (3−4 шт.);джинсы или штаны из непромокаемой ткани (1−2 пары);шорты (для жары);обувь — кроссовки для ходьбы (проверенные, не новые);резиновые сапоги (для Куршской косы или Пскова — там лужи);сандалии с закрытым носком (для аквапарка и гор);головные уборы — панамка или бейсболка (от солнца);шапка-бини (для ветреной погоды);в поездку: футболка, шорты, шлепанцы (для самолета/поезда);носки (5 пар);нижнее белье по дням;пижама.
Развлечения (в зависимости от возраста):
планшет с загруженными мультфильмами, аудиокнигами или кино;наушники;раскраски с карандашами (компактные);книжка с наклейками;маленький конструктор типа «Лего» в пакете;игрушка-антистресс (симпл-димпл);карточная игра («Уно», «Доббль»);игрушки для пляжа (совок, ведерко — для Крыма, Турции, Балтики).
Полезные вещи:
фонарики (для экскурсий в пещеры и форты);блокноты и ручки для записей;бадминтон или фрисби (для парков);портативное зарядное устройство (пауэрбанк 20 000 mAh);складной рюкзак (для сувениров);мультиварка или электроплитка (при необходимости);портативный кипятильник (в транспорте разрешен не всегда).
Расходники:
полиэтиленовые пакеты (для мокрой одежды и мусора);дождевики одноразовые (по 2 шт.).
Питание в дорогу:
бутилированная вода;йогурты питьевые (в термосумке);бутерброды с сыром и курицей;нарезанные овощи (морковь, огурец);яблоки и бананы;термос с чаем или компотом;детское пюре (от 1 года);детское печенье;детские смеси и каши (для малышей — с собой в контейнере);стерилизованные баночки с пюре (при необходимости).
Важно: у вас обязательно должны быть телефон местной скорой (в Турции, для России достаточно общего 112) и адрес ближайшей детской больницы, а также местная карта (скачайте в смартфон заранее).
Часто задаваемые вопросы.
Куда поехать с ребенком в мае 2026 года, чтобы точно купаться в море?
Для гарантированного купания с детьми в мае 2026 года подойдет Турция. В России и Европе море еще прохладное, а в Египте уже очень жарко.
Нужен ли загранпаспорт для ребенка при поездке в Калининград?
При перелете самолетом он не нужен, а при поездке на поезде или автобусе — обязателен (как и для взрослого), так как пересекаются границы Литвы и Беларуси.
Какие отели в Сочи с подогреваемым бассейном и детским клубом работают в мае?
В мае в Сочи работают несколько таких отелей. Среди популярных вариантов — Alean Family Sputnik, Mantera Resort&Congress и «Дивный».
Где дешевле всего отдохнуть на майские с семьей из Москвы?
В РФ самые бюджетные направления — Беларусь и Калининград (для семьи из трех человек цены от 60 тыс. и 80 тыс. руб. соответственно).
Какие туры с детьми на майские предлагают туроператоры в 2026 году?
На майские праздники 2026 года туроператоры (Coral Travel, Tez Tour, Intourist) предлагают семейные туры в Турцию (Аланья, Анталья, Бодрум) по системе «все включено», а также разнообразные туры по России (Калининград, Сочи, Карелия, Санкт-Петербург, Кавказ).
Что делать, если на майские все билеты распроданы?
Используйте мониторинг возвратов на официальных сайтах, проверяйте билеты у официальных перекупщиков, ищите альтернативные маршруты (поезда с пересадками, автобусы) или рассмотрите менее популярные направления.
Заключение.
Итог: лучшие универсальные направления — Казань и Сочи; самые бюджетные варианты — Коломна и Липецк.
Советы: если ребенок не переносит долгие перелеты — выбирайте поезд до Владимира; если мечтает о тепле — летите в Анталию. Бронируйте жилье и билеты до 15 апреля, пока не выросли цены.
В мае погода переменчива, в большинстве случаев нужны непромокаемая куртка и кроссовки.
Финальный совет: за 3 дня до выезда проверьте прогноз погоды (Яндекс. Погода, Gismeteo) и скорректируйте гардероб. Зарядите все гаджеты. Положите копии документов в багаж и оставьте вторую копию дома родственникам. И главное — не берите с собой лишнего. Оптимальный вес рюкзака ребенка 7−10 лет — 3−4 кг. Удачной поездки!