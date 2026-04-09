Куда поехать на майские с детьми в 2026 году: топ-10 мест для семейного отдыха

Дорога: покупайте билеты на поезд заранее; используйте кэшбэк и бонусы РЖД. В плацкарте выбирайте верхние полки — дешевле на 20%. Летайте лоукостерами. Если едете на автомобиле, бронируйте гостиницы с бесплатной парковкой (в Суздале и во Пскове это важно).Жилье: вместо отеля ищите апартаменты с кухней (экономия до 30%); бронируйте на Avito, Ostrovok или «Суточно.ру» с фильтром «Семейный номер». В Суздале и Коломне это дешевле отелей на 30%. Бронируйте номера с 3 по 7 мая, а не с 1 по 5 — цены ниже на 20% после пиков. Питание: берите с собой перекусы в дорогу (печенье, йогурты, фрукты) — в поездах и аэропортах цены в 2 раза выше. Обедайте в столовых при музеях — там дешево и атмосферно. Избегайте кафе на главных туристических улицах — через 2 квартала цены упадут на 30−40%.Экскурсии: покупайте билеты онлайн на сайтах музеев (дешевле кассы на 10−20%). Покупайте комплексные билеты (CityPass в Санкт-Петербурге — 3 000 ₽ взрослый, 1 500 ₽ детский на 20 музеев). Берите аудиогиды вместо экскурсовода (200 ₽ против 2 000 ₽).