В Красноярске продавщицу оштрафовали за продажу пива подростку

В Красноярске продавщицу оштрафовали на 55 тысяч за повторную продажу пива подростку. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как рассказали в ведомстве, в мае 2025 года 60-летняя сотрудница магазина «Наш двор» не стала проверять документы у покупателя и продала 17-летнему парню бутылку пива. Подросток сам признался, что соврал продавцу о своём возрасте, а паспорт у него никто не спросил.
К тому моменту женщина уже была знакома с правилами: в ноябре 2024 года её уже штрафовали за аналогичное нарушение. Однако наказание не изменило её привычек.
Повторный случай перевёл проступок в разряд уголовных. Продавщица полностью признала вину. Суд признал её виновной по статье 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» и приговорил к штрафу в 55 тысяч рублей с рассрочкой на пять месяцев — по 11 тысяч ежемесячно.
