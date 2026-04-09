Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Екатеринбурге перекроют улицу Гоголя

В Екатеринбурге ограничат движение по улице Гоголя.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге перекроют дорогу по улице Гоголя от Энгельса до Карла Маркса. Ограничения введут с 24 по 26 апреля из-за работ по демонтажу башенного крана.

— На участке установят соответствующие временные дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится, — сообщили в администрации Екатеринбурга.

Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Куйбышева — 8 Марта — Малышева или Карла Маркса — Горького — Куйбышева. Мэрия призывает водителей быть внимательнее и планировать маршрут заранее.

Напомним, что в Екатеринбурге также перекроют улицу Комсомольскую до Сибирского тракта. Однако ограничения движения затронут только ночное время — с 23:00 до 6:00. С 20 апреля по 10 мая участок будут перекрывать в то же время, но только по пятницам, субботам и воскресеньям.