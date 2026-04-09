В Екатеринбурге перекроют улицу Гоголя

В Екатеринбурге перекроют дорогу по улице Гоголя от Энгельса до Карла Маркса. Ограничения введут с 24 по 26 апреля из-за работ по демонтажу башенного крана.
— На участке установят соответствующие временные дорожные знаки. Схема движения общественного транспорта не изменится, — сообщили в администрации Екатеринбурга.
Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Куйбышева — 8 Марта — Малышева или Карла Маркса — Горького — Куйбышева. Мэрия призывает водителей быть внимательнее и планировать маршрут заранее.
Напомним, что в Екатеринбурге также перекроют улицу Комсомольскую до Сибирского тракта. Однако ограничения движения затронут только ночное время — с 23:00 до 6:00. С 20 апреля по 10 мая участок будут перекрывать в то же время, но только по пятницам, субботам и воскресеньям.