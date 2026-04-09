У «Верхнего Ларса» образовалась пробка из-за запрета движения транспорта

Движение по Военно-грузинской дороге, проходящее через пограничный пункт пропуска «Верхний Ларс», ограничено с 21:30 8 апреля, сообщает МЧС Северной Осетии. В связи с этим на границе Грузии и России образовалась пробка.
«Стоим в пробке на Верхнем Ларсе примерно с 3:30. Появляется солнце, надеемся на лучшее. Возможно, снегопада пока не будет и границу откроют», — сообщила РБК очевидица Ольга.
«Мы сидим в машине уже три часа. Это на повороте на Навази, деревня, не доезжая, до Натахтари. Полицейские нас остановили, то есть всех. Тут тормозят транзитные номера: армянские и российские номера, то есть потенциально машины, которые должны подниматься на Верхний Ларс, в горы — их всех тормозят. А информации никакой нет, как долго будем стоять и так далее. Ну, вроде, только что начало солнышко светить. Но, говорят, там наверху очень сильный снегопад был. Не знаем. Вот стоим пока», — сообщил РБК водитель.
Чуть более чем за 30 минут до закрытия движения всех видов транспорта по дороге ограничили движение большегрузов.
Дорога через МАПП «Верхний Ларс» — единственный действующий на данный момент сухопутный маршрут, связывающий Армению с Россией (через Грузию).
О прекращении движения по участку дороги Мцхета — Степанцминда — Ларс сообщал также департамент автомобильных дорог Грузии на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена). Причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия.
Согласно прогнозу погоды, снегопад прекратится днем 9 апреля, а после продолжится до 14 апреля. По данным Федеральной таможенной службы России, пункт пропуска возобновит работу после нормализации погодных условий.
Также движение через пункт пропуска «Верхний Ларс» приостанавливали в феврале 2026 года. Такое решение также было связано с непогодой.
