Более 180 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профосмотры с начала года

Более 180 тысяч нижегородцев прошли диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры за первые два месяца 2026 года. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
«С этого года на диспансеризации жителей региона впервые тестируют на уровень липопротеина (А) — один из скрытых факторов риска инфаркта, инсульта и атеросклероза. Для женщин 21−49 лет предусмотрены бесплатные анализы на вирус папилломы человека для ранней диагностики рака шейки матки», — говорится в сообщении.
Через две недели в Нижнем Новгороде пройдет семейная диспансеризация. В субботу, 25 апреля, поликлиники № 30 и № 39 Советского района будут осматривать взрослых и детей. Предварительная запись уже ведётся.
В 2026 году диспансеризацию проходят граждане, родившиеся в 1987, 1990, 1993, 1996, 1999, 2002, 2005 и 2008 году. Людям старше 40 лет рекомендуется ежегодно проходить диспансеризацию.
