Red Wings возобновляет прямые авиарейсы из Нижнего Новгорода в Батуми

Авиакомпания Red Wings возобновляет прямые рейсы из Нижнего Новгорода в Батуми. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
Из нижегородской воздушной гавани рейсы запланированы по понедельникам в 13:35, обратные вылеты — в этот же день в 08:20. Время в пути до курорта Аджарии составит 3 часа 30 минут.
«Рейс снова свяжет столицу Поволжья с черноморским побережьем Грузии прямым перелетом и упростит поездки в Батуми для жителей Нижегородской области. Пассажиры смогут сэкономить время в пути и добираться без пересадок», — отмечается в сообщении.
Расположенный на побережье Черного моря Батуми остается популярным направлением среди российских путешественников. Этот грузинский город известен своими историческими достопримечательностями, в том числе Батумской крепостью, православными храмами XIX века и старым кварталом Чорохи. Также курорт славится местной кухней и фестивалями.
