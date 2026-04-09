Новую школу имени Молева в Дзержинске показали родителям

В Дзержинске организовали ознакомительную экскурсию по новой школе имени А. О. Молева для родителей будущих учеников. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Заказчиком и генподрядчиком объекта выступила Корпорация развития региона, которая достроила здание после того, как предыдущая организация не справилась со своими обязательствами.
Школа площадью почти 24 тысячи квадратных метров включает 44 учебных класса, два спортзала, библиотеку и современный медпункт. Особенностью учреждения стал собственный бассейн с двумя ваннами, соединенный с основным корпусом теплым переходом. На прилегающей территории уже обустроены игровые площадки и физкультурно-спортивная зона, а само здание полностью адаптировано для маломобильных граждан.
По словам главы Дзержинска Михаила Клинкова, новая школа станет важной точкой притяжения для города. Образовательный процесс в стенах учреждения планируют запустить с 1 сентября 2026 года. Родители, участвовавшие в проверке, высоко оценили качество отделки и современное оснащение кабинетов.
