В Красноярске провалился участок дороги на Семафорной (видео)

В Ленинском районе Красноярска на улице Семафорная на подъезде к Мичуринскому мосту произошел провал дорожного полотна проезжей части.

Судя по фотографиям с места ЧП, под землю ушла внушительная часть дороги.

По информации ГАИ, все случилось в районе дома № 469 стр 7.

«Руководство Госавтоинспекции выехало на место происшествия с целью контроля дорожной обстановки на данном участке проезжей части. Учитывайте эту информацию при выборе своего маршрута, используйте альтернативные пути объезда», — сказано в обращении к водителям.

Очевидцы также делятся кадрами с места происшествия и предупреждают водителей об опасности.

