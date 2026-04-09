В Красноярске провалился участок дороги на Семафорной (видео)

В Ленинском районе Красноярска на улице Семафорная на подъезде к Мичуринскому мосту произошел провал дорожного полотна проезжей части.
Судя по фотографиям с места ЧП, под землю ушла внушительная часть дороги.
По информации ГАИ, все случилось в районе дома № 469 стр 7.
«Руководство Госавтоинспекции выехало на место происшествия с целью контроля дорожной обстановки на данном участке проезжей части. Учитывайте эту информацию при выборе своего маршрута, используйте альтернативные пути объезда», — сказано в обращении к водителям.
Очевидцы также делятся кадрами с места происшествия и предупреждают водителей об опасности.
