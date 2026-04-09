В тюменском технопарке прошел семейный мастер-класс по созданию игры

Семейный мастер-класс для детей участников СВО и их близких по созданию игры состоялся на базе центра робототехники и автоматизированных систем управления в тюменском технопарке. Он прошел по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.
Ребята внимательно слушали эксперта и шаг за шагом выполняли задания. Взрослые вместе с ними осваивали игровые механики, разбирались в логике работы персонажей и постепенно создавали свою версию космического шутера. Мастер-класс стал отличной возможностью сделать первый шаг в мир создания игр, понять, как они устроены изнутри, и получить практические навыки, которые пригодятся в будущем.
«Мы стремимся пробудить в детях интерес к современным технологиям и продемонстрировать, что цифровая среда предлагает множество возможностей, особое внимание сегодня детям из семей участников СВО. Наша задача — поддержать их, укрепить уверенность в своих силах и показать, что семья всегда рядом, готова разделить новое увлечение», — подчеркнул заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации региона Станислав Логинов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.