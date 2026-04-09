Что из продуктов можно везти через границу?

Поездки в ближнее зарубежье часто сопровождаются вывозом подарков: вкусностей и различных продуктов. И обратно люди везут съедобные гостинцы. Но всё ли из продуктов можно провозить через границу?
«Основные запреты и ограничения установлены на ввоз продуктов растительного и животного происхождения, — поясняет krsk.aif.ru начальник отдела запретов, ограничений и товарной номенклатуры Красноярской таможни Юрий Варнавских. — В расчёте на одно физическое лицо в Россию разрешён ввоз до 5 кг продуктов растительного происхождения (кроме семян, семенного и посадочного материала, картофеля), цветов в количестве не более трёх букетов (собранных вместе срезанных цветов, бутонов, листьев и других частей растений в количестве не более 15 штук). При превышении этих норм продукция растительного происхождения должна сопровождаться фитосанитарным сертификатом страны-экспортёра».
Также один человек может ввезти в Россию до 5 кг готовых продуктов животного происхождения в заводской упаковке.
При этом уполномоченными органами могут вводиться запреты и ограничения, связанные с ввозом продукции растительного и животного происхождения из отдельных стран.
Есть некоторые ограничения и на вывоз продуктов. Например, с территории России разрешено вывозить до 5 кг рыбы и морепродуктов, а также до 250 г осетровой икры в заводской упаковке при наличии магазинных чеков.