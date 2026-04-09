В Добрянке простились с убитой школьником учительницей Олесей Багутой

Прощание с учительницей Олесей Багутой, погибшей от рук школьника, прошло во Дворце культуры и спорта имени Ладугина в Добрянке Пермского края, сообщает «РИА Новости».
Панихида длилась с 10:00 до 11:00 по местному времени. Проститься с педагогом пришли жители города, коллеги и ученики — зал был переполнен.
После прощания во Дворце культуры состоится отпевание в храме Рождества Пресвятой Богородицы, а затем — поминальный обед в местном ресторане.
Утром 7 апреля девятиклассник напал с ножом на своего классного руководителя в городе Добрянка Пермского края. Педагог скончался от полученных ранений. По словам адвоката школьника, причиной убийства учительницы послужили ее многочисленные высказывания.
«Суть конфликта, я так понимаю, была все-таки в том, что учитель долгое время ему говорила о том, что он не получит никогда аттестат, что он никчемный, что у него никогда в жизни ничего хорошего не будет. Накипело, видимо. Он просто не увидел для себя иного выхода. Он понимает, что совершил страшные вещи, он готов нести наказание, он хочет, чтобы его наказали», — приводит слова адвоката местное издание 59.ru.
По указу министра просвещения Сергея Кравцова в Пермский край отправили специальную комиссию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении на убийство, однако позже переквалифицировал на убийство (ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса).
