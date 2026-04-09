Зарплаты воронежцев в 2025 году выросли на 19,4%

Регион занял 2-е место в РФ по темпам роста.

Источник: Комсомольская правда

9 апреля губернатор Александр Гусев в ежегодном отчете перед Воронежской областной Думой озвучил показатели доходов жителей региона.

— В среднем на 19,4% выросла заработная плата воронежцев, и по темпу роста зарплат мы занимаем второе место после Республики Татарстан. Реальная зарплата увеличилась на 8,9%, что выше общероссийского уровня, — заявил глава региона.

Губернатор также отметил, что значительно возросла численность населения, занятого в экономике, — ее доля превысила 62%. Благодаря совокупности принимаемых мер уровень бедности в области по предварительным оценкам снизился до 5,4%, что является девятым показателем в Российской Федерации.

Рост доходов стал возможен благодаря устойчивому развитию экономики региона: валовый региональный продукт (ВРП) по предварительной оценке достиг 1,8 трлн рублей, а промышленные предприятия отгрузили продукцию на 1,3 трлн рублей.