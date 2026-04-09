Хабаровские кинологи научили школьников, как не стать жертвой бродячих собак

Транспортные полицейские и их четвероногие напарники-лабрадоры провели серию необычных уроков безопасности. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как вести себя при встрече со сворой бродячих собак? Почему нельзя бежать и кричать, если пес настроен агрессивно? Об этом хабаровским школьникам рассказали те, кто знает о собачьей психологии всё: кинологи Дальневосточной транспортной полиции.
Познавательные десанты высадились в школе № 1, Волочаевском лицее, гимназии № 3 и заглянули к ребятам из военно-патриотического клуба «Отвага». Главная цель: предотвратить беду.
Эксперты дали следующие рекомендации:
— Никаких провокаций: нельзя подходить к незнакомым псам, махать руками или издавать громкие звуки.
— Спокойствие, только спокойствие: нельзя показывать свой страх (собаки это чувствуют) или совершать резкие движения.
— Безопасный маршрут: кинологи убедительно просили ребят не гулять в одиночку в безлюдных местах и на пустырях.
После серьезной части наступило время шоу. Настоящими звездами встреч стали служебные лабрадоры с именами, которые говорят сами за себя: Амур Лаб Гуд Бой и Амур Лаб Евгеша. Четвероногие стражи порядка показали высший пилотаж: отточенное выполнение команд и эффектные трюки.
Завершились уроки традиционным «хвостатым» интерактивом. Дети засыпали полицейских вопросами, делились своими историями, а потом устроили настоящую фотосессию с лабрадорами. Оказалось, что служебный пес может быть не только грозным напарником, но и очень ласковым другом, с которым так приятно обниматься.
