Ученые РАН назвали ключевые причины наводнений в Дагестане

МОСКВА, 9 апреля. /ТАСС/. Ученые Института географии РАН связали регулярные наводнения в Дагестане с сочетанием природных процессов и антропогенного воздействия, которое усиливает масштабы стихийных бедствий и повышает ущерб для населения и инфраструктуры, сообщили ТАСС в пресс-службе Института географии РАН.
«Ситуация в Дагестане иллюстрирует классический пример того, как природные риски многократно усиливаются из-за нерационального освоения территорий», — приводятся в сообщении слова руководителя центра горных исследований Института географии РАН, доктора географических наук Алексея Гуни.
Среди основных природных причин наводнений специалисты выделяют интенсивные осадки в весенне-летний период, таяние снегов и ледников в горной части республики, а также особенности рельефа: более 60% территории Дагестана занимают горы и предгорья, что ускоряет сток воды. Дополнительными факторами ученые назвали селевые потоки, которые резко увеличивают объем воды в реках, а также рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, в том числе штормов и циклонов.
По оценке исследователей, не менее существенную роль играют антропогенные факторы. Например, застройка речных пойм сокращает площадь естественного поглощения воды, засорение русел рек снижает их пропускную способность, вырубка лесов на склонах уменьшает водопоглощение почвы и усиливает эрозию. К факторам риска в институте также отнесли неэффективное управление водными ресурсами, в том числе недостаточное обслуживание гидротехнических сооружений. А изменение ландшафта из-за карьерных разработок и прокладки дорог нарушает естественный дренаж территории.
Алексей Гуня отмечает, что именно сочетание этих причин формирует условия для регулярных наводнений в регионе. Как подчеркнул ученый, застройка пойм, вырубка лесов и игнорирование норм водоохранных зон «буквально множат последствия естественных процессов»: ливни и таяние снегов, которые в иных условиях могли бы пройти относительно спокойно, превращаются в разрушительные паводки.
Для снижения угрозы наводнений необходимы комплексные меры, считают в Институте географии РАН. В их числе восстановление водоохранных зон и лесопосадок на склонах, расчистка русел рек от мусора и наносов, модернизация дамб, плотин и водоотводных каналов, введение строгих ограничений на застройку в поймах и зонах риска, а также разработка системы раннего предупреждения о паводках и селях.
«По нашим оценкам, реализация этих шагов позволит снизить частоту и масштаб наводнений, обеспечив безопасность жителей Дагестана и устойчивость региональной инфраструктуры», — подытожил Гуня.