Ученые РАН назвали ключевые причины наводнений в Дагестане

Среди основных природных причин наводнений специалисты выделяют интенсивные осадки в весенне-летний период, таяние снегов и ледников в горной части республики, а также особенности рельефа: более 60% территории Дагестана занимают горы и предгорья, что ускоряет сток воды. Дополнительными факторами ученые назвали селевые потоки, которые резко увеличивают объем воды в реках, а также рост частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, в том числе штормов и циклонов.