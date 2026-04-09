Стоимость подержанных авто выросла в Нижегородской области до 1,3 млн рублей

Нижегородцам придется отдать за машину с пробегом в среднем 1,3 млн рублей. Цены на подержанные авто к концу марта выросли на 1,1%, сообщили аналитики Авто.ру Бизнес.
По словам экспертов, после резкого скачка стоимости б/у машин «моложе» 15 лет в начале 2026 года отмечается незначительное снижение цен. Ситуацию можно объяснить сокращением объема предложений практически во всех категориях. Исключение — «китайцы» число объявлений об их продаже выросло на 8% по сравнению с февралем и в целом с аналогичным периодом прошлого года.
Отечественные машины подорожали в регионе менее чем на 1%. В среднем их можно купить за 733 тысячи рублей. В категории иномарок, за исключение китайских авто, отмечается более заметное повышение цен — почти на 2%, до 2,39 млн рублей. «Китайцы» также стали дороже, но их можно найти за 2,26 миллиона рублей.
Согласно экспертным данным, самое заметное падение цен зафиксировано на модель Skoda Rapid (-12,3%, до 1,45 млн рублей).
