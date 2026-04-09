Да будет свет! Электричество в центре Челябинска восстановлено

Энергетики «Россети Урал» восстановили электроснабжение в центре Челябинска.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинске восстановили электроснабжение в Советского районе после утреннего сбоя 9 апреля. На несколько часов свет пропал в ТРК «Урал», в домах и административных зданиях в центре города, в том числе в министерстве финансов и бизнес-центре напротив Публичной библиотеке.

В пресс-службе «Россети Урал» рассказали, что причиной отключения электричества стали технические нарушения в сетях. Отключение затронуло жителей в границах улиц Сони Кривой — Свердловского проспекта — проспекта Ленина — улицы Воровского.

— Энергетики оперативо провели переключения на резервные схемы и восстановили электроснабжение. Сейчас все потребители получают электроэнергию в полном объеме, — добавили в компании.