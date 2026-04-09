В ВТБ заявили о связи между роботами, ИИ и инфляцией

Согласно поручению президента Владимира Путина, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 государств по плотности роботизации. Сегодня, по данным ВТБ, в стране приходится около 40 роботов на 10 тыс. сотрудников, тогда как в ведущих высокотехнологичных экономиках — от 300 до 550. Чтобы прийти к целевым показателям, потребуется внедрение более 100 тыс. промышленных роботов. В ВТБ оценили реализацию такой задачи в более чем 600 млрд руб.