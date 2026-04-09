В ВТБ заявили о связи между роботами, ИИ и инфляцией

Внедрение искусственного интеллекта и промышленной роботизации в России необходимо для достижения инфляции на уровне 4%, заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Виталий Сергейчук в рамках конференции Data Fusion.
По его словам, это один из ключевых элементов повышения производительности труда, структурной трансформации экономики и ответ на кадровый голод в России. Так, отмечает Сергейчук, один промышленный робот отрабатывает около 7 тыс. рабочих часов в год, тогда как живой сотрудник — около 2 тыс. часов.
«Внедрение одного робота закрывает дефицит минимум трех специалистов, и это без учета пресловутого “человеческого фактора” За счет роста производительности труда и снижения себестоимости продукции мы получим существенный дезинфляционный эффект, — сказал он.
Согласно поручению президента Владимира Путина, к 2030 году Россия должна войти в топ-25 государств по плотности роботизации. Сегодня, по данным ВТБ, в стране приходится около 40 роботов на 10 тыс. сотрудников, тогда как в ведущих высокотехнологичных экономиках — от 300 до 550. Чтобы прийти к целевым показателям, потребуется внедрение более 100 тыс. промышленных роботов. В ВТБ оценили реализацию такой задачи в более чем 600 млрд руб.
Согласно февральскому прогнозу ЦБ, годовая инфляция снизится до 4,5 - 5,5% в 2026 году. Устойчивая инфляция вблизи 4% ожидается во втором полугодии 2026 года. Однако война на Ближнем Востоке через рост цен на нефть может разогнать инфляцию в России сильнее, чем закладывалось в февральском прогнозе, заявил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.
Параллельно с замедлением инфляции происходит поэтапное снижение ключевой ставки. Так, 20 марта произошло седьмое снижение показателя — на 50 б.п., до 15%. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 24 апреля.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.