Зараженный салат-латук доставили из Египта в Новороссийск. Об этом сообщили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.
Специалисты проверили партию объемом 12,09 тонны. При осмотре в салате-латуке обнаружили карантинный для России объект — западного цветочного трипса.
«В целях недопущения заноса и распространения карантинных вредных организмов на территорию РФ зараженная партия подкарантинной продукции направлена на проведение фитосанитарного обеззараживания», — сообщили в ведомстве.