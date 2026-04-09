В Красноярском крае стартовала программа краеведения и социального туризма

Программу краеведения и социального туризма начали реализовывать в Красноярском крае в соответствии с целями национального проекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в управлении пресс-службы губернатора и правительства региона.
Туристические поездки за треть их стоимости смогут приобрести около 4 тыс. жителей Красноярского края — школьники и студенты, пенсионеры, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья, ветераны Великой Отечественной войны, боевых действий, военной службы и труда, а также участники СВО и члены их семей. Региональные туроператоры подготовили девять туристических программ. В стоимость включены проезд, размещение, питание и участие в экскурсионных и познавательных мероприятиях.
Участники программы смогут посетить природный парк «Ергаки», национальный парк «Красноярские Столбы», село Овсянка с Национальным центром им. В. П. Астафьева, побывать в Енисейске, Дивногорске и Ачинске, а также в деревне Барабаново. Кроме того, в программу входят поездки в поселок Шушенское и круизы по Енисею. Отдельные туры познакомят с природными и культурными достопримечательностями региона, включая исторические города и уникальные природные объекты.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.