Продукция 15 белорусских предприятий попала под усиленный контроль в России. Подробности опубликованы на официальном сайте Россельхознадзора.
Под усиленный контроль попали предприятия «Милкавита» и «Беллакт». Причина — несоответствие по молочнокислым микроорганизмам и дрожжам в твороге. Также в списке оказались ОАО «Савушкин продукт» и «Смолевичи Молоко» по причине обнаружения альбендазола сульфона в твороге.
В мясо механической обвалки цыплят-бройлеров филиала «Дубравский бройлер» ОАО «Птицефабрика “Дружба” специалисты нашли динитрокарбанилид. А в говядине от ОАО “АФПК “Жлобинский мясокомбинат”, салаке горячего копчения ООО “Фишмэн Пауэр” и в сухой молочной продукции ОАО “Лидский молочно-консервный комбинат” — группы кишечной палочки в говядине”.
В составе блоков жилованной конины от Глубокского мясокомбината были выявлены бактерии и ДНК крупного рогатого скота, незаявленные в составе.
Также в список попали мясоперерабатывающее производство СПК «Агрокомбинат Снов», ООО «Эко яйца АВС», ЗАО «Серволюкс Агро», ООО «Межево СТАРТ» (Производственный цех № 1), ОАО «Смолевичи Бройлер», «Молочный Мир».
Кроме того, Россельхознадзор временно ограничил поставки продукции двух предприятий по причине повторных нарушений. Это производственный цех ООО «Капикон» — из-за общей бактериальной обсемененности в сухой молочной сыворотке. Также указан Гродненский мясокомбинат. Причина — бактерии группы кишечной палочки в готовой мясной продукции.
