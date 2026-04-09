«Марсианское танго»: нижегородский музыкант написал песню о побеге с Земли

Музыкант из Нижнего Новгорода Павел Князев ко Дню космонавтики написал песню «Марсианское танго» — легкую, ироничную и немного философскую историю о побеге с Земли. За космическим названием скрывается не только любовь к науке, но и очень личный жест — музыкальный подарок жене. О любви к космосу, эскапизме и вдохновении — в эксклюзивном материале корреспондента сайта pravda-nn.ru.
Сбежать на Марс — хотя бы в песне.
У нижегородского музыканта Павла Князева с космосом давние отношения. Как он сам признается, с детства — фанат Вселенной. Лекции астрономов, книги, фильмы — от Стивена Хокинга до популярных российских просветителей вроде Владимира Сурдина и Сергея Попова — все это давно стало частью его жизни.
Но в музыке космос почему-то долго не появлялся.
Ранее Павел был основателем и автором нижегородской группы AmonRa, которая прекратила существование в 2022 году, несмотря на заметные успехи: финалы музыкальных битв на «НАШЕ Радио» и победу в конкурсе «Маяк On The Rock».
«Был момент, когда стало просто безразлично», — признается он.
В 2024 году вдохновение вернулось. Нижегородец основал сольный проект «Концертов NET» и выпустил несколько авторских песен. «Марсианское танго» — одна из них — и как раз тот случай, когда тема, кажется, сама нашла форму. Ироничную, немного абсурдную и очень земную по сути.
«Это не песня про покорение космоса, — объясняет Князев. — Скорее про желание сбежать. Улететь подальше от быта, кредитов, войн и всего, что нас здесь держит. Представить, что можно выращивать огурцы на Марсе под куполом и просто жить».
Не про космос, а про любовь.
Несмотря на символичную дату релиза — в преддверии Дня космонавтики, который отмечается 12 апреля, — песня не задумывалась как тематическая. Наоборот, она получилась очень личной.
«Марсианское танго» — это подарок жене Олесе. Поэтому там есть легкий юмор и какие-то вещи, которые мы любим делать вместе: вроде просмотра сериала «Ходячие мертвецы», — отмечает нижегородец. По звучанию «Марсианское танго» — это рок-н-ролл, но с неожиданными элементами танго. Сам Князев к жанрам относится спокойно и говорит, что есть «всеядные» люди.
«Жанр не выбирают. Если тебя с детства зацепило — будь то классика, джаз или рок — ты либо слушаешь это всю жизнь, либо этим занимаешься», — подчеркнул Павел.
Космические планы.
О клипе на «Марсианское танго» Павел еще не думал. В ближайшем будущем он планирует переработать прошлый творческий материал — выпустить трибьют лучших песен AmonRa уже в рамках нового сольного проекта.
А пока «Марсианское танго» звучит как тихое напоминание: даже если до Марса лететь слишком долго, иногда достаточно просто включить музыку — и немного отдалиться от Земли.
