Замглавы минздрава Литвы отправят на Украину из-за вопроса о Крыме

Замминистра минздрава Литвы Арномедаса Галдикаса отправят работать на Украину из-за его отказа отвечать на вопрос о принадлежности Крыма.

Источник: РБК

Замминистра минздрава Литвы Арномедаса Галдикаса отправят работать на Украину из-за его отказа отвечать на вопрос о принадлежности Крыма. Об этом сообщила министр здравоохранения Мария Якубаускене, передаёт LRT.

Как сообщает телеканал, политика раскритиковали после того, как он не смог чётко заявить о его позиции по поводу Крыма. «Я не несу ответственности за эту ситуацию», — заявил тогда Галдикас.

LRT отмечает, что в Литве данный вопрос часто используется как «индикатор» позиции человека по отношению к России.

«Мы отправим нашего замминистра на работу в Украину. Я уже вчера сказала ему, что он должен поехать», — заявила Якубаускене.

Она отметила, что решение было принято после обсуждения с премьер-министром Литвы Ингой Ругинене. Министр не уточнила, когда именно Галдикас покинет свой пост и какие конкретно обязанности он будет выполнять на Украине. Арномедас Галдикас вступил в должность замминистра здравоохранения 16 марта.

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за присоединение. Власти Украины и стран Запада не признали итоги голосования. Москва указывала, что считает вопрос о принадлежности полуострова закрытым.

Глава МИД России Сергей Лавров в 2021 году заявил, что полуостров будет навсегда связан с Россией независимо от мнения Запада по этому поводу.

