Донское предприятие наказали за выброшенные завалы мяса под Ростовом

В Ростовской области одно из донских предприятий наказали за выброшенные остатки мясопереработки. Завалы из биоотходов нашли в границах Советского района Ростова-на-Дону, Калининского и Чалтырского сельских поселений, сообщили в управлении Россельхознадзора.
Грубые нарушения ветеринарных правил зафиксировали после публикаций в СМИ в феврале 2026 года. Информацию подтвердили во время выездной проверки. В частности, специалисты осмотрели номера клейм на остатках и проверили их в системе «Меркурий».
В итоге выяснилось, что замороженные свиные головы, которые были среди биоотходов, ранее поступили на мясоперерабатывающие предприятие региона.
По разрешению прокуратуры подозреваемое предприятие проверили. На площадке нашли грубые нарушения, в том числе отметили недостаточную работу по оформлению документов и технических регламентов.
— Директор рассказал, что организация занимается реализацией отходов от переработки животных контрагентам и работает без оформления ветеринарно-сопроводительных документов, — отметили в Россельхознадзоре.
В марте 2026 года в отношении должностного и юридического лица начали административные производства (ч. 1 ст. 10.8 КоАП РФ, ч. 1 и ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ). Тогда же потребовали устранить нарушения. В апреле 2026 года должностное и юридическое лица были привлечены Россельхознадзором к административной ответственности.
Биоотходы ликвидировали при участии местного самоуправления.
