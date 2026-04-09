Меморандум о сотрудничестве в области производства препаратов крови подписали ГП НО «НОФ» и компания «Шуанлинь»

Меморандум, который разработан в рамках реализации проекта модернизации фармацевтического производства по фракционированию плазмы в соответствии с «дорожной картой», утвержденной губернатором Нижегородской области, подписали генеральный директор Нижегородской областной фармации Павел Ястребов и генеральный директор «Гуандун Шуанлинь Био-фармасьютикал Co., Ltd.» Янь Чэнь.
Соглашение носит стратегический характер и предусматривает возможность трансфера передовых технологий производства препаратов крови. В рамках эксклюзивной лицензии китайская сторона передаст Нижегородской областной фармации технологии производства жизненно важных препаратов. На первом этапе это будет иммуноглобулин человека нормальный и антирабический, альбумин и протромбиновый комплекс. Как подчеркнул руководитель Нижегородской областной фармации Павел Ястребов, «этот шаг — только начало реализации проекта биофармацевтического кластера в Нижегородской области».