Сквер Космонавтов в Красноярске обновят: определены подрядчики

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Работы по обновлению территории выполнит ДРСП «Левобережное».
Подрядчику предстоит привести в порядок дорожно-тропиночную сеть — заменить старый асфальт на современную брусчатку, а также обновить бордюры. Работы затронут территорию вокруг композиции «Ракета» и маршрут от фонтана к центральной площади. Завершить этот этап планируется к лету 2027 года.
В сквере станет больше зелени. Здесь высадят около 130 крупномерных деревьев, среди которых вязы, березы, рябины, яблони Недзвецкого и пирамидальные тополя. Также обустроят новые газоны.
Отдельно обновят детские площадки, сообщает городская администрация. Контракт на эти работы заключен с индивидуальным предпринимателем. В сквере модернизируют три игровые зоны: установят 15 новых комплексов и малых архитектурных форм, а также заменят покрытие на травмобезопасное — на площади более 970 квадратных метров.
Для детей появятся новые игровые элементы: домик-беседка, песочницы с навесами, большой комплекс с башнями и мостами, качели и карусели. Отдельную площадку оборудуют для детей с ограниченными возможностями — с пандусами, широкими проходами и специальными игровыми элементами.
Работы проводятся в рамках подготовки к 400-летию Красноярска. Ранее сквер Космонавтов благоустраивали в 2019 году — тогда здесь уложили брусчатку, установили освещение и обустроили газоны.