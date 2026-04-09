Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцы завоевали серебро на чемпионате России по страйкболу

Масштабные соревнования провели в Кемерово.

В Кемерово провели чемпионат России по страйкболу в дисциплине «игра 2×2», который официально открыл соревновательный сезон. В зале местной Ледовой арены состязались 28 команд из 15 регионов России, включая Калининградскую область.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, наши земляки Ян Трушин и Иван Пастухов успешно преодолели отборочный этап, в финале заняли второе место, уступив соперникам из Санкт-Петербург и опередив сборную Подмосковья.

Следующий старт с участием калининградцев состоится с 10 по 15 июня в Москве.