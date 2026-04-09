Калининградцы завоевали серебро на чемпионате России по страйкболу

В Кемерово провели чемпионат России по страйкболу в дисциплине «игра 2×2», который официально открыл соревновательный сезон. В зале местной Ледовой арены состязались 28 команд из 15 регионов России, включая Калининградскую область.
Как сообщает пресс-служба областного минспорта, наши земляки Ян Трушин и Иван Пастухов успешно преодолели отборочный этап, в финале заняли второе место, уступив соперникам из Санкт-Петербург и опередив сборную Подмосковья.
Следующий старт с участием калининградцев состоится с 10 по 15 июня в Москве.