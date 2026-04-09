В Красноярске провалился участок дороги на улице Семафорная

Днем 9 апреля в Красноярске на улице Семафорная провалился участок дороги около дома № 469, стр. 7 (возле Мичуринского моста в сторону КрасТЭЦ). Об этом водителей предупредила краевая Госавтоинспекция.
На место происшествия уже выехали полицейские. Судя по онлайн-картам, на участке образовалась пробка.
Автомобилистов просят учитывать эту информацию при выборе маршрута.
