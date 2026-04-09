Нижегородских коммунальщиков обязали спасти рыбу от водозабора

В Нижегородской области местное предприятие, ответственное за коммунальные услуги, было вынуждено предпринять шаги для обеспечения безопасности рыбных ресурсов. Исполнение данного предписания произошло исключительно благодаря вмешательству судебных исполнителей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Нижегородской области.
Судебное постановление обязывало монтировать специализированное оборудование на водозаборном сооружении, расположенном на реке Малая Какша. Это устройство призвано препятствовать проникновению рыбы в инфраструктуру водоснабжения.
Первоначально компания игнорировала предписанные требования, не выполняя их по собственной инициативе. Вследствие этого, судебные приставы были вынуждены применить принудительные меры, включая наложение штрафных санкций на организацию.
Изначально размер штрафа составлял 50 тысяч рублей. Кроме того, сотрудники службы дважды информировали руководство предприятия о возможных последствиях уголовной ответственности за несоблюдение судебного решения.
Впоследствии организация еще три раза проходила по делам об административных нарушениях. Суммарный объем наложенных взысканий достиг 170 тысяч рублей.
После предпринятых принудительных действий, компания все же осуществила установку рыбозащитного механизма. Производство по данному исполнительному делу было прекращено.
