Apple удалила из App Store альтернативный клиент Telega

Альтернативный клиент мессенджера Telegram под названием Telega удалили из магазина приложений App Store, убедился корреспондент РБК. При поиске приложения Telega в App Store появляется надпись «запрашиваемая страница не найдена». В Google Play и RuStore на момент подготовки этого материала приложение было доступно.
С 31 марта Telegram ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала». Теперь рядом с именем пользователя неофициального приложения появляется уведомление.
Портал «Код Дурова» сообщил в прошлом месяце, что приложение Telega, основанное на базе Telegram, с 18 марта могло начать перехватывать трафик мессенджера.
Веб-зеркала для Telegram — это доменные адреса, которые ведут переадресацию пользователей. Каждое зеркало имеет встроенный генератор ссылки, заменяющий часть ссылки с «t.me» на свой домен.
Ранее власти России определились со сроками блокировки приложения, его заблокировали в первых числах апреля. В ответ на это основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram продолжит адаптироваться к блокировкам.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.