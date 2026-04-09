Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Apple удалила из App Store альтернативный клиент Telega

Источник: РБК

Альтернативный клиент мессенджера Telegram под названием Telega удалили из магазина приложений App Store, убедился корреспондент РБК. При поиске приложения Telega в App Store появляется надпись «запрашиваемая страница не найдена». В Google Play и RuStore на момент подготовки этого материала приложение было доступно.

С 31 марта Telegram ввел маркировку для аккаунтов пользователей, которые используют сторонние приложения или «зеркала». Теперь рядом с именем пользователя неофициального приложения появляется уведомление.

Портал «Код Дурова» сообщил в прошлом месяце, что приложение Telega, основанное на базе Telegram, с 18 марта могло начать перехватывать трафик мессенджера.

Веб-зеркала для Telegram — это доменные адреса, которые ведут переадресацию пользователей. Каждое зеркало имеет встроенный генератор ссылки, заменяющий часть ссылки с «t.me» на свой домен.

Ранее власти России определились со сроками блокировки приложения, его заблокировали в первых числах апреля. В ответ на это основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что Telegram продолжит адаптироваться к блокировкам.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

