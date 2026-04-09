В Красноярске ограничат движение транспорта возле храмов на Пасху

В воскресенье, 12 апреля, православные будут отмечать важнейший праздник — Воскресение Христово. В связи с проведением праздничных богослужений в Красноярске будут временно ограничены движение и парковка транспорта в районе храмов. Основные перекрытия: Ул. 9 Января: полное закрытие от ул. Ленина до дома № 28 (с 21:00 11 апреля до 3:00 12 апреля). Ул. Ленина: перекрытие левой полосы (с 21:00 11 апреля до 3:00 12 апреля). Ул. Менделеева: закрытие участка от ул. Павлова до ул. Щорса (с 21:00 11 апреля до 4:00 12 апреля). Пер. Промышленный: перекрытие от ул. Свердловской до дома № 7 (с 20:00 11.04.2026 до 3:00 12 апреля). Кроме того, в пер. Послушников и ул. Успенская с 21:00 11 апреля до 20:00 12 апреля будут действовать временные дорожные знаки «Движение запрещено». Парковка будет запрещена на нескольких улицах: На ул. 9 Января (от Ленина до Мира) — с 18:00 11 апреля до 6:00 12 апреля. На участках ул. Сурикова, Менделеева и Добролюбова — с 17:00 11 апреля, до 6:00 12 апреля. На участках ул. Лесная и в пер. Послушников — с 17:00 11 апреля до 20:00 12 апреля.