В Красноярске откроется студенческая филармония в новом «Зале искусств»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В центре Красноярска на базе Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского запускают студенческую филармонию «Наследие и наследники».

Источник: НИА Красноярск

Концерты будут проходить в обновленном пространстве «Зал искусств».

Первую программу посвятят оперному вокалу. Открытие проекта состоится 17 апреля: заслуженная артистка России Вера Баранова представит лекционно-концертный формат, в котором расскажет о специфике вокального искусства, а студенты кафедры сольного пения и оперной подготовки исполнят произведения классического репертуара, сообщили в министерстве культуры Красноярского края.

12+