В Новосибирской области проходит итоговый этап чемпионата «Профессионалы»

Межрегиональный этап чемпионата «Профессионалы» проводится с 30 марта по 30 апреля в Новосибирской области по национальному проекту «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Мероприятие объединило участников из 60 регионов страны, они соревнуются на базе 12 образовательных организаций региона. Состязания организованы по 19 компетенциям в ключевых направлениях: железнодорожный транспорт, водный транспорт, информационные технологии и робототехника, полиграфия и маркетинг, сфера услуг и красоты, сельское хозяйство, пряничное дело и других.
Профориентационная программа включает экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы и дни открытых дверей, которые охватят более 300 школьников и студентов. Ребята познакомятся с историей чемпионатного движения, посетят конкурсные площадки, мастерские и учебно-производственные комплексы колледжей, а также примут участие в интерактивных играх и пробах по компетенциям. В ходе деловой программы пройдут круглые столы, семинары и мастер-классы с участием более 200 педагогов, экспертов и представителей работодателей.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.