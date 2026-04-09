В Новосибирской области проходит итоговый этап чемпионата «Профессионалы»

Профориентационная программа включает экскурсии, мастер-классы, профессиональные пробы и дни открытых дверей, которые охватят более 300 школьников и студентов. Ребята познакомятся с историей чемпионатного движения, посетят конкурсные площадки, мастерские и учебно-производственные комплексы колледжей, а также примут участие в интерактивных играх и пробах по компетенциям. В ходе деловой программы пройдут круглые столы, семинары и мастер-классы с участием более 200 педагогов, экспертов и представителей работодателей.