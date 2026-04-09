Внедрение дизайн-кода в Ростове планируется завершить в 2026 году

В данный момент документ находится на стадии доработки.

Разработка единого стиля оформления городской среды Ростова-на-Дону приближается к завершению.

Согласно отчёту главы города Александра Скрябина, размещённому на официальном портале администрации, окончательное утверждение дизайн-кода ожидается в 2026 году.

В настоящее время специалисты вносят изменения в проект стандарта, который регламентирует внешний вид фасадов, размещение рекламных конструкций и объектов благоустройства.

Планируется, что дизайн-код станет частью действующих Правил благоустройства Ростова. После вступления в силу новые правила станут обязательными для всех участников строительного рынка и собственников объектов.