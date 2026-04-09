Безопасность Богучанской ГЭС контролируют камеры беспилотника

Специалисты лаборатории гидротехнических сооружений АО «Богучанская ГЭС» все шире используют в повседневной работе беспилотные летательные аппараты (БПЛА) при проведении мониторинга состояния гидротехнических сооружений станции.
Использование квадрокоптеров стало стандартом при обследовании труднодоступных мест, в том числе береговых примыканий и акватории, проведении внеплановых осмотров и специальных исследований. Наиболее часто БПЛА применяют весной для оценки ледовой обстановки и визуального контроля за прохождением паводка, а также осенью накануне ответственного отопительного сезона.
«Главные преимущества использования БПЛА заключаются в сокращении сроков, повышении оперативности и безопасности работ, охвате большой площади осмотра за короткое время. Мы смогли значительно повысить количество и качество данных для дальнейшего анализа. При этом аппараты не заменяют традиционные способы диагностики, а дополняют их», — отметил начальник ЛГТС Виталий Юдин.
На Богучанской ГЭС работает уже второе, более совершенное поколение БПЛА. Первую модель, оснащенную только камерой высокого разрешения, использовали для визуального осмотра на протяженных участках, получения фото и видеосъемок общих видов конструкций ГЭС и береговых линий, а также других работ. Возможности аппарата ограничивались аэродинамическими параметрами квадрокоптера и разрешением камеры.
В 2026 году в распоряжение ЛГТС поступил новый квадрокоптер, который оснащён четырьмя камерами — в том числе основной курсовой, камерой с широкоугольным объективом и специальной камерой с пятикратным оптическим и двухсоткратным цифровым увеличением.
Тепловизионная камера имеет точность измерения температуры 2 градуса в широком диапазоне чувствительности. На аппарате установлены модуль высокоточного спутникового позиционирования, который обеспечивает измерение координат с сантиметровой точностью в реальном времени, и лазерный модуль для измерения расстояний и высоты. Новый БПЛА расширит спектр получаемых данных, позволяя специалистам более глубоко и оперативно анализировать состояние гидротехнических сооружений и оборудования станции.
Все работы с применением БПЛА проводят при погодных условиях, соответствующих техническим возможностям дрона. Аппарат имеет функцию обхода препятствий, что позволяет направлять его в самые труднодоступные места, проводя инспекции на высоте и в условиях повышенной опасности без риска для персонала. При необходимости попускаются полеты вблизи ЛЭП — системы жизнедеятельности и управления аппарата защищены от электромагнитного излучения.