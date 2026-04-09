В Красноярске подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы

По предварительным данным, несколько дней назад подросток взял ключи от техники без разрешения и поехал кататься по проселочной дороге. В районе дома № 7 на улице Просторной он не справился с управлением, квадроцикл перевернулся. При падении мальчик получил травму грудной клетки. Серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что он был в мотошлеме.