В Красноярске подросток перевернулся на квадроцикле и получил травмы

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства происшествия с участием несовершеннолетнего водителя квадроцикла.

По предварительным данным, несколько дней назад подросток взял ключи от техники без разрешения и поехал кататься по проселочной дороге. В районе дома № 7 на улице Просторной он не справился с управлением, квадроцикл перевернулся. При падении мальчик получил травму грудной клетки. Серьезных последствий удалось избежать благодаря тому, что он был в мотошлеме.

В отношении матери подростка составлен административный материал за передачу управления лицу без прав. Ей грозит штраф 30 тысяч рублей. Информация также направлена в подразделение по делам несовершеннолетних.

В Госавтоинспекции напоминают родителям о необходимости контролировать доступ детей к транспортным средствам и не допускать подобных ситуаций.

