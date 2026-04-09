Международный фестиваль молодежи покажет открытость России, заявил Лавров

МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Международный фестиваль молодежи покажет гостеприимность современной России, ее открытость к диалогу и сотрудничеству с иностранными партнерами.
«Вы только что увидели краткую презентацию этого яркого, я не сомневаюсь, события, которое призвано продемонстрировать открытость, гостеприимность России, нашу готовность к диалогу и сотрудничеству со всеми государствами, народами, кто разделяет идеалы мира, добра и справедливости», — отметил он на презентации Международного фестиваля молодежи.
