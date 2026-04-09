Пиротехники МЧС уничтожили фугасную авиабомбу под Волгоградом

В Городищенском районе Волгоградской области 8 апреля пиротехники МЧС провели операцию по ликвидации опасной находки — ФАБ, пролежавшей в земле более 80 лет, сообщили в ведомстве.
Обнаруженная во время земляных работ 6 апреля фугасная авиационная бомба времен Великой Отечественной войны представляла потенциальную угрозу. Для ее обезвреживания в регион вызвали пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России.
ФАБ с максимальной осторожностью перевезли в безопасное место и уничтожили путем контролируемого подрыва.