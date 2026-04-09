В Башкирии туристов призвали регистрировать группу и маршрут

Спасатели начинают профилактические рейды и дежурства раньше. В эти выходные на пороге Айгир реки Инзер в Белорецком районе будут дежурить сотрудники госкомитета РБ по ЧС. Как отметил председатель ведомства Кирилл Первов, подготовка к экстремальным сплавам требует особой ответственности.
«За последние пять лет во время сплавов в республике погибло 6 человек. Чаще всего трагедии происходят из-за недооценки силы воды, отсутствия снаряжения, самоуверенности или попыток пройти сложный участок без подготовки. Высокая вода — не зрелище, а риск: быстрое течение, скрытые препятствия, холодная вода. Даже опытным туристам нужно быть настороже — река меняется каждый год: обнажаются камни, усиливаются перекаты, появляются новые опасные участки», — пояснил он.
Перед тем как отправиться на сплав, важно соблюдать несколько правил, которые помогут обеспечить безопасность и комфорт:
Зарегистрируйте группу и маршрут на сайте МЧС по РБ: это не формальность, а реальный шанс, что помощь придёт быстрее в случае происшествия. Оцените маршрут заранее. Сложные участки осмотрите с берега — при необходимости пройдите их пешком. Не экономьте на снаряжении: обязательны спасательный жилет и шлем. Одевайтесь по погоде и с учётом температуры воды. Возьмите средства спасения и связи.
