В Беларуси самый дорогой дом в марте был продан за рекордные $2,4 миллиона

В Беларуси самый дорогой дом в марте 2026 года был продан за рекордные 2,4 миллиона долларов. Подробности приводит площадка недвижимости Realt.by.
Коттедж расположен деревне Марьяливо Минского района в 12 километрах от белорусской столицы в логойском направлении. Площадь купленного за 2,4 миллиона долларов блочного дома оказалась более 400 квадратных метров. За один метр вышло 5429 долларов. Коттедж был построен в 2016 году.
