Глава издательства МИФ рассказал, на какие книги спрос в трудные времена

В нон-фикшн сейчас востребованы прежде всего российские кейсы, поскольку книги, написанные отечественными авторами, учитывают «ту специфику, которая есть у нас здесь сейчас», заявил в программе «Да или Нет» на Радио РБК генеральный директор и совладелец издательства «Манн, Иванов и Фербер» (МИФ) Дмитрий Утробин. По его словам, в последние два-три года был «заметный крен» в сторону книг об истории России, мифологии и культуре.
«Если мы говорим про психологию, то два-три года назад это было скорее self-help психология, как помочь себе, как сделать свою жизнь более комфортной. Сейчас скорее крен идет на более практичную психологию, то есть возвращаются времена того, когда от того, что происходит внутри человека, фокус внимания переходит на то, а что сделать с тем сложным миром, в котором я оказался, и как начать добиваться в нем результата», — рассказал Утробин.
Если говорить про книги по бизнесу, то спросом пользуются не только книги «про успешных успех», отметил он. По мнению главы МИФ, в трудные времена растет спрос на практичные издания, которые дают ответ на актуальные вопросы.
«Предприниматель — это человек, способный найти выход из очень сложной ситуации. Живущий в состоянии неопределенности способен ведь придумать что-то новое. Книги позволяют помогать ему эти вопросы решать», — отметил Утробин.
При этом он отметил, что на рынке есть дефицит отечественной литературы на эту тему, потому что долгое время преобладала переводная литература.
Организатор книжной ярмарки non/fictioNвесна Василий Бычков в эфире Радио РБК назвал свой топ нон-фикшн книг российских авторов.
У РБК на ярмарке non/fictioNвесна есть собственный стенд — его концепция строится вокруг слова как способа зафиксировать время. Посетители ярмарки пройдут через прошлое настоящее и будущее, и Радио РБК станет проводником через эти периоды. Все дни работы ярмарки, с 9 по 12 апреля, в эфире будут звучать голоса писателей, литераторов, критиков и представителей издательств.
Бычков выбрал семь изданий, представленных на ярмарке:
«Анабарская сказка», Виктор Ремезов;
«Совсем другая история», Леонид Каневский;
«Мозг и его “Я”. Кто мы? Откуда мы? Куда мы идем?», Татьяна Черниговская и Константин Анохин;
«Практики аборигенных народов. Пятьдесят историй за кадром», Сергей Ястржембский;
«Я — арабист», Михаил Пиотровский;
«Психология любви: Загадочный дар эволюции», Александр Асмолов;
«Иллюзии космоса», Владимир Сурдин — эту книгу издательство «Альпина Паблишер» презентует на мероприятии.
