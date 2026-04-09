Красноярец заплатил за три килограмма шашлыка, а получил два

Роспотребнадзор объяснил, почему это незаконно.

Красноярец пожаловался в Роспотребнадзор на доставку шашлыка. Мужчина заказал 3 кг, получил два. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мужчина оформил доставку трёх килограммов готового мяса. Однако после взвешивания обнаружил, что в пакете оказалось всего два килограмма. Представители компании объяснили: вес был указан для сырого продукта, а при жарке мясо просто потеряло массу.

В Роспотребнадзоре такую практику назвали нарушением прав потребителей. Продавец обязан информировать о весе и стоимости именно готового блюда, а не полуфабриката. Если в меню значится вес готового шашлыка, покупатель вправе рассчитывать на такое количество продукта.

Специалисты советуют в подобных случаях обращаться к продавцу с письменной претензией и требовать возврата разницы за недовес. При отказе — идти в суд. Чеки и упаковку рекомендуется сохранять до разрешения спора.

Ранее мы сообщали, что на продажу битых яиц в магазине пожаловалась жительница Минусинска.